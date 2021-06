"Urina sui pontili, bottiglie sulle barche, schiamazzi e droghe": dall'ex Pescheria la segnalazione di un lettore

Adesso basta, siamo arrivati al culmine. La situazione sul passaggio dietro il Salone degli Incanti sta degenerando. Prima solo nei weekend, ora tutta la settimana. Gli utenti di Marina San Giusto sono arrivati al culmine, visto che degrado e schiamazzi notturni sono ormai all'ordine del giorno (di notte), a causa della consuetudine di gruppi di giovani che si radunano sui gradini dietro la ex Pescheria, dando vita a schifezze di ogni tipo. Quasi sempre ubriachi, urinano sul pontile galleggiante dove passano persone e bambini, e per terra restano bottiglie di vetro rotte con frammenti che arrivano fino sul pontile o, peggio ancora, i bicchieri e le bottiglie vengono lanciate sulle barche (io personalmente mi sono ritrovato la barca piena e danneggiata), per non parlare poi della mole di schiamazzi con parole pesanti e del consumo di droghe. Qualcuno intervenga immediatamente prima che succeda qualche cosa di serio. Grazie