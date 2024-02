Gallery



TRIESTE - Sono ancora disponibili alcuni posti per la prima edizione del laboratorio teatrale "Sbloccat(t)ore: laboratorio teatrale per persone con balbuzie e cluttering... e non solo!", che inizierà sabato 24 febbraio. Il workshop Sbloccat(t)ore si articola in quattro incontri ludico-teatrali rivolti a persone con balbuzie e/o cluttering o con altre difficoltà comunicative espressive, in cui sfruttare le basi del teatro fisico e della logopedia per mettere in gioco la propria comunicazione (verbale e non verbale), ridurre lo stigma correlato ai disturbi della fluenza verbale e promuovere un vissuto comunicativo positivo tra i partecipanti.

Al termine del laboratorio, i partecipanti, qualora lo desiderassero, potranno presentare qualche breve scena ad un pubblico amico durante l'ultimo giorno di laboratorio e/o uno dei pomeriggi dello Spring Festival (12-13-14 Aprile). Il laboratorio è promosso dalla compagnia teatrale Petit Soleil e finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e da Ippocrate Casa della Salute.

A condurre il corso

- Raffaele Antonio Tarditi: giovane attore, regista e professore

- Ilaria Marzolla: giovane logopedista con pregressa esperienza nel mondo teatrale

Date e orari

Il workshop si terrà nei pomeriggi dei sabati 24 febbraio, 2 marzo, 16 marzo e 23 Marzo. I partecipanti saranno divisi in due gruppi: - Giovani adulti (età >18) in orario 14-16:30 - Ragazzi (età 9-14) in orario 17-19:30 Sede: via Adolfo Levier 2, Trieste Costo del laboratorio: 40 euro Modalità di iscrizione: per procedere con l'iscrizione basta inviare una mail ad oggetto “iscrizione corso sblocca(t)tore 2024” a sbloccattore@gmail.com, oppure compilare il seguente modulo di iscrizione : https://forms.gle/5NmByEzTrEeExUav7. Maggiori informazioni sono presenti nelle pagine Facebook e Instagram del progetto. Prerequisiti: Nessuno! Anzi, a dire il vero uno solo: volersi mettere in gioco! Se vuoi metterti alla prova in una nuova esperienza comunicativa, ma pensi che “Il teatro non faccia per te” o che “parlare in gruppo o davanti ad un pubblico non sia proprio alla tua portata”, allora questo mini corso è decisamente fatto per te! Che aspetti quindi? Ti aspettiamo per sbloccare l’attore che è in te.