Provoca un incidente e scappa, l'appello della vittima

Ciao, chiedo gentilmente l'aiuto a tutti per risolvere una brutta vicenda. Il giorno 30/10/2021 alle ore 19:10 circa, un'auto ha tamponato la vettura di mia madre presso l'incrocio tra Strada per Basovizza e Strada per San Giuseppe, arrivando direttamente nella portiera lato guidatore. Il danno è ingente, ma fortunatamente mia madre è rimasta incolume anche se, ovviamente, molto scossa. Scossa soprattutto per lo stupore di vedere il conducente "abbandonarla" lì, senza dire una parola e senza interessarsi al suo stato di salute: infatti, subito dopo l'urto, il ragazzo alla guida della vettura ha fatto manovra e si è allontanato dal luogo dell'incidente. Vorremmo chiedere aiuto a tutti, e magari attirare l'attenzione dell'interessato al fatto, così da poter svolgere le pratiche con le assicurazioni e poter riparare il danno. Se qualcuno ha visto una Fiat Tipo di colore grigio scuro/blu scuro (era sera e non era ben visibile) con il fanalino sinistro e il parafango rotto, chiedo cortesemente di segnalarla alla Polizia Locale (già informata con il parziale della targa che mia madre è riuscita a leggere e memorizzare). Ringrazio vivamente tutte le persone che l'hanno soccorsa poco dopo e l'hanno aiutata, siete stati gentilissimi. Grazie in anticipo per l'attenzione, Xenia Pastor