Lo scivolo del parco di viale Ippodromo (ma anche quello del Giardino pubblico in via Giulia) è perennemente in picchiata di sole e quindi diventa incandescente ed impossibile da usare per i bambini. Ci voleva tanto a fare una tettoia? C'è anche già il palo pronto. Di certo chi l'ha costruito non porta qua suo figlio.