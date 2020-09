"Niente tempo pieno a scuola, preavviso di soli due giorni", la rabbia di una mamma

Vorrei segnalare il disservizio che stanno subendo le famiglie della scuola elementare con lingua di insegnamento sloveno Bubnic e della scuola d'infanzia Mavrica a Muggia. Ieri è giunta la comunicazione ai genitori che ancora per tutta la prossima settimana non sarà possibile avere il tempo pieno per carenza di personale. Nella comunicazione ricevuta, tra l'altro solo dai genitori della scuola d'infanzia, non si specifica il motivo di tale disservizio. Voci di corridoio non confermate fanno sapere che la situazione si viene a creare a causa di graduatorie create dall'ufficio scolastico regionale errate e da rifare.

A ben 2 settimane dalla partenza della scuola trovo a dir poco scandaloso che appena adesso siano state emesse le graduatorie, per lo più sbagliate. Come dovrebbero far fronte a questo disservizio le famiglie con così poco preavviso? Famiglie che con molta probabilità hanno scelto il tempo pieno proprio per conciliare attività lavorative e cura dei propri figli. E l'istruzione dei nostri figli è così poco importante da non meritare di partire con un servizio degno di tale nome, dopo mesi di didattica a distanza organizzata in maniera a dir poco imbarazzante? Sembra che l'istruzione sia diventata un privilegio al quale pochi possono attingere, invece che essere considerata un diritto inalienabile. E' questa l'attenzione che dedicano le istituzioni al futuro dei nostri figli?