Giardino Pubblico, la segnalazione: "Il lago è una pozza putrida, trovata una tartaruga morta"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una lettrice:

"Ogni volta che mi reco al giardino Pubblico non posso fare a meno di indignarmi per le condizioni del laghetto, l'acqua è una pozza putrescente, con pochissimi pesci rimasti e ieri,con mio figlio piccolo, abbiamo visto una tartaruga morta che galleggiava da chissà quanto, sul momento non mi è venuto in mente di fare un video, perché ci siamo messi all'inutile ricerca di una guardia,un custode a cui riferire il fatto. Ma non c'era nessuno... Io vorrei lanciare una petizione per la salvaguardia del laghetto,visto che è l'unico parco verde in centro. Non capisco come si possa lasciare al degrado totale una piscina che era piena di vita! Tutti da bambini andavamo a dare da mangiare a papere e cigni..che sarebbero vivi e vegeti se il Giardino fosse custodito. Forse stanno aspettando che malattie si trasmettano da quella pozza putrida perché finché qualcuno non si fa male,non si agisce,qua,ma non è detto neanche in quel caso. Cosa si può fare per salvare un pezzo dell'infanzia di tutti?"