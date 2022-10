Servola sempre più viva, nell'area ex cinema arriva il mercatino dell'usato

Via di Servola · Chiarbola - Servola - Valmaura

Nel rione di Servola si ricomincia a voler vivere attivamente! Le persone vogliono uscire dalle loro case e rianimare un rione che da molto tempo è stato “abbandonato”. Dopo gli interventi di riqualifica del campo da basket e le sue adiacenze, grazie alla collaborazione tra il Circolo Falisca, l’associazione Servolana Basket e il comune di Trieste, si possono rivivere gli spazi dell’area dell’ex-cinema di Servola, e quale miglior occasione di poter visitare il luogo, se non quella di un mercatino? Da qualche tempo, il circolo Falisca, per volontà di Giacomo Della Giustina e del consiglio direttivo, hanno creato la realtà del Mercatino di Servola, che comprende esposizioni di artigianato hobbistico, usato, antiquariato e molto altro! Per il 2022 il mercatino si svolgerà nelle giornate del 5 novembre, 3 dicembre e 17 dicembre, dalle ore 09:00 alle ore 17:00. Potete trovare maggiori informazioni sulla nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/mercatinoservola/ o all’interno del nostro gruppo: https://www.facebook.com/groups/466587258759350/ Vi aspettiamo numerosi!