"Al sindacato tempi burocratici estenuanti", lo sfogo di una lettrice contro il Sicet

Volevo segnalare un disservizio capitatomi preso l'ufficio S.I.C.E.T. di Via San Francesco n. 4. Ho richiesto nel mese di giugno un certificato di asseverazione indispensabile per registrare alla Agenzia delle entrate il contratto di affitto di un appartamento. La legge italiana dà un mese di tempo per effettuare la registrazione, dopo di che scatta una sanzione. Causa Covid, tutti gli uffici devono venir praticati solamente previo appuntamento. Già questo diventa un'ardua impresa, perchè nessuno risponde al telefono. Quindi, la cosa più logica è recarsi di persona, ma la porta è chiusa a chiave e, malgrado si bussi, nessuno viene ad aprire.

Dopo ripetuti tentativi riesco a contattare il direttore e mio marito consegna tutti i nostri incartamenti. Il responsabile della struttura ci aveva assicurato che nel momento in cui il documento fosse stato ritirabile ci avrebbe contattato personalmente. I mesi passano e inizio a pensare che si siano dimenticati di noi. Quindi mi reco di persona, precisamente il 30 settembre. Candidamente mi sento dire che la mia pratica era già pronta dal primo settembre. Io come posso sapere, se nessuno mi contatta, che la mia documentazione è pronta? A questo punto mi domando: perché devo pagare una multa, quando io ho fatto tutto seguendo le procedure richieste?

Distinti saluti Pertot Federica