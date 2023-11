Via Giosuè Carducci · Barriera Vecchia - Città Vecchia

Mi piacerebbe conoscere, nella città irredenta, chi abbia avuto la brillante idea di riempire i maciapiedi di via Carducci con queste meravigliose scritte e pittogrammi. Tutti i nostri vecchietti, allertati nel loro idioma natale, ringraziano per non essere finiti al pronto soccorso, anzi scusate emergency room