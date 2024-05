Solo piste e pedane, per i bambini delle elementari il prato del Grezar è off limits

In data 3 aprile la scuola primaria Slataper ha chiesto l'utilizzo dello stadio Grezar agli uffici del Comune di Trieste per lo svolgimento delle mini olimpiadi scolastiche che si terranno a fine anno scolastico. Premesso che anche lo scorso anno era stata fatta identica richiesta con tanto di accoglimento, e visto il successo della manifestazione, la gioia dei bambini e il gradimento da parte delle famiglie, gli insegnanti hanno deciso di riproporre lo stesso progetto per dar modo ai piccoli studenti di misurarsi con varie discipline nell'impianto dedicato all'atletica leggera.

Inviata la richiesta come da prassi, (utilizzo della pista per le corse, utilizzo delle pedane per il salto in lungo, ed utilizzo del prato per il lancio del vortex) il Comune di Trieste ha risposto che l'autorizzazione sarà concessa solo per le piste e le pedane, vietando l'utilizzo del prato per il lancio del vortex (piccolo attrezzo a forma di minisiluro in gomma dal peso di 50/60 gr).

Ma bambini di terza, quarta e quinta elementare che lanciano un vortex in gomma quale danno potrebbero arrecare ad un prato ? Restiamo costernati da questa decisione, le scuole dovrebbero avere a disposizione gli impianti sportivi quando lo richiedono, usando tutte le misure necessarie in termini di sicurezza e quant'altro, ma ricevere risposte del genere da parte dell’amministrazione comunale che ne limita l’utilizzo non è accettabile. Nella speranza che queste righe possano sensibilizzare l'opinione pubblica al riguardo e non solo, restiamo in attesa di un favorevole riscontro. Insegnanti e genitori della scuola Slataper