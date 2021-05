Disparità di trattamento tra Gorizia e Trieste, la Uil proclama lo stato di agitazione dei sanitari

Gallery









A seguito delle assemblee indette dalla UIL FPL nelle giornate del 26 aprile presso l’Ospedale di Cattinara e del 28 aprile all’Ospedale S. Polo di Monfalcone alle quali hanno partecipato dipendenti appartenenti a tutti i ruoli professionali, è stato dato mandato all’unanimità alla UIL FPL per la proclamazione dello stato di agitazione di tutto il personale del comparto di ASUGI. La comunicazione dello stato di agitazione è stata inoltrata al Prefetto di Gorizia con nota del 11.05.2021 nella quale risultano elencate tutte le rilevanti motivazioni che hanno portato la nostra organizzazione sindacale e il personale del comparto di ASUGI ad una azione così critica:

- Mancata applicazione del C.C.N.L. 2018, per quanto concerne l'assegnazione degli incarichi funzionali di organizzazione sanitaria, amministrativa e tecnica, con la relativa quota economica prevista per l'Area Giuliana, in considerazione del fatto che la medesima procedura per la parte sanitaria dell’Area Isontina era già stata attivata e conclusa nel 2019;

- Mancata applicazione del C.C.N.L. 2018, per quanto concerne l'assegnazione degli incarichi funzionali amministrativi e tecnici, con la relativa quota economica prevista per l'Area Isontina;

- Adeguamento numerico degli incarichi di funzione relativi all’Area Isontina (eliminazione delle doppie funzioni attualmente in essere nell’area Isontina, scorporando gli incarichi di coordinamento dagli incarichi organizzativi andando ad adeguare il rapporto con l’Area Giuliana);

- Adeguamento economico degli incarichi di funzione relativi all’Area Isontina rispetto all'Area Giuliana;

- Utilizzo o pagamento delle ore straordinarie relative all'anno 2020 del personale dell’Area Isontina;

- Utilizzo o pagamento delle ore straordinarie relative all'anno 2020 degli operatori in dimissione;

- Utilizzo o pagamento delle ore straordinarie “congelate” negli anni precedenti;

- Tempi e Modalità di pagamento (mensile o bimensile) delle ore straordinarie relative all'anno 2021 del personale dell’Area Isontina;

- Riconoscimento e pagamento urgente delle festività infrasettimanali dei “turnisti”;

- Predisposizione di un piano di recupero delle ferie 2020, non fruite dal personale a causa dell'emergenza pandemica.

- Grave carenza di personale

Inoltre abbiamo chiesto un ulteriore incremento delle risorse messe a disposizione dalla Regione sul fronte del piano vaccinale e questa incertezza ci ha portato a non sottoscrivere l’accordo sulle Risorse Aggiuntive Regionali 2021, rinviando l’incontro. Le problematiche descritte che hanno portate allo stato di agitazione, rilevano le profonde differenze che permangono fra l’area giuliana ed isontina dell’ASUGI a dimostrazione dei ritardi nell’applicazione della riforma sanitaria.

Il Segretario Generale Regionale UIL FPL FVG Luciano Bressan