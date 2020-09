"Basta una forte pioggia e viene chiuso": un lettore sul sottopasso della stazione off limits

Dopo l'ultima pioggia forte a Trieste, il sottopassaggio della stazione centrale risulta ancora chiuso. Ricordo che sono stati da poco spesi soldi pubblici per la ristrutturazione, ma è bastata un po' d'acqua per chiuderlo definitivamente. A tutt'ora non si è mai visto nessuno per un sopralluogo per vedere cosa è successo. Ora regna solo il degrado e la sporcizia sulle rampe delle scale (non escludo qualche immigrato all'interno dopo aver rotto i cancelli). Complimenti vivissimi al Comune, il sindaco e tutti i vari assessori, i quali non hanno sprecato una parola con i media, perlomeno per dare una delle loro spiegazioni fantasiose ai cittadini che pagano.