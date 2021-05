Gentilissimo sindaco Roberto Dipiazza, mi rivolgo direttamente a Lei a nome di tutti i cittadini residenti in strada di Fiume, i quali sono in attesa dell'avvio dei lavori del parcheggio a raso da cinque anni. L'assessore competente ci ha assicurato che verrà posto in essere a breve ma interpellata via email non abbiamo ricevuto alcuna risposta in merito ad un imminente avvio dei lavori. Le chiedo se Lei può darci una data di inizio lavori. Saluti O.Z.