"Degrado in via dei Bonomo, no alla strumentalizzazione politica"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di alcuni residenti in via dei Bonomo che già avevano contattato la nostra redazione descrivendo una situazione di degrado. Ecco la replica in seguito ad alcune dichiarazioni del Pd di Trieste:

Leggiamo l'articolo su Trieste Prima: Violenza e degrado in via Bonomo, il Pd chiede "maggiore sicurezza" e rimaniamo totalmente basiti su come si voglia strumentalizzare politicamente la situazione esasperante creatasi in via dei Bonomo. Caterina Conti, non avete mai interagito con noi, non vi siete mai preoccupati di noi, ci avete lasciati in balia del nulla e ora siete a rivendicare una mozione respinta? A noi non serve la strumentalizzazione politica del nostro problema, uno scaricarsi le colpe, processi mediatici e tante belle parole. A noi servono fatti, risoluzioni e nel breve tempo. E se dobbiamo essere sinceri, l' unica carica politica che si è sempre prodigata a cercare una soluzione, a chiedere maggior controllo da parte delle forze dell*ordine della zona, l'unica che ci contatta via mail o telefonicamente per avere un monitoraggio costante della situazione è la Barbara Odorico, consigliere comunale della nostra circoscrizione. Quindi per cortesia, evitiamo la strumentalizzazione politica e cerchiamo soluzioni concrete.

I residenti di via dei Bonomo.