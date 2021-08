Via Brigata Casale, tampona un'auto e scappa: si cercano testimoni

Cerco testimoni dell'incidente avvenuto a Trieste il giorno 20 di luglio all'incrocio tra via Carnaro e via Brigata Casale in direzione Udine, nel quale la vettura Mazda Cx3 bianca sulla quale ero a bordo, in fase di regolare svolta a destra, veniva tamponata dalla vettura che seguiva modello Mazda 3 grigio scuro con targa tedesca. L'incidente avveniva al mattino alle ore 11. Qualora qualcuno vi avesse assistito è gentilmente pregato di contattare il numero 3358177270