"Aeroporto chiuso fino le 11, un'ora ad aspettare al freddo": lo sfogo di un viaggiatore

L'unico treno che arriva al Trieste Airport in orario per la partenza dell'aereo previsto alle 13:15, parte alle 9:16 da trieste e arriva in aeroporto alle 9:44. l'aeroporto ha aperto alle 11, siamo rimasti in tanti, tra cui anche persone anziane, all'aperto ad aspettare che aprisse, con solo due sedili a disposizione e le temperature non favorevoli di questo periodo. Mi è capitato più di una volta di arrivare di notte in aeroporti internazionali e ho sempre trovato almeno la zona degli arrivi aperta per potersi riparare.