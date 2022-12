"A Trieste più cani che bambini, escrementi dappertutto, mettete un limite al numero"

Dove cammino mi trovo sempre escrementi e urinate di cani. Tante volte porto mio nipote al giardino di piazzale De Gasperi percorrendo il viale Ippodromo, e devo stare attento che il bambino non calpesti queste schifezze. All'inizio di via Capitolina, che percorro a piedi ogni giorno, ci sono i muretti delle case sulla destra che fanno vomitare dall'odore che emanano per tutti i bisogni. Ormai sono talmente impregnati che nemmeno le piogge cancellano gli odori. Vedo i padroni di queste bestie tranquillamente lasciare i loro cani lordare i marciapiedi e le facciate delle case, fregandosene altamente dello sguardo dei passanti. Persone che portano a spasso addirittura tre, quattro cani. Ma siamo diventati pazzi? Abbiamo a Trieste più cani che bambini. Di questo passo non potremo più portare i nostri nipoti nei giardini a giocare perché i cani sono più importanti di loro e guai criticarli. Sarebbe sempre ora di mettere un limite al numero di animali domestici visto che abbiamo tanti pazzi che si prendono in appartamento uno zoo al completo. E poi ci lamentiamo che sono ritornate le malattie di una volta.