Trieste capitale della grappa con "Grappa Simposium"

Gallery











Lo scorso sabato, 24 febbraio, Trieste ha ospitato la prima edizione di “Grappa Simposium” presso lo Starhotels Savoia Excelsior Palace, prestigiosa location a pochi passi da piazza Unità. L’evento è stato organizzato da ANAG – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI GRAPPA E ACQUAVITI APS – fondata nel 1978 con il proposito divulgare la cultura della grappa e delle altre acquaviti e l’impegno di diffondere la competenza per riconoscere i prodotti di qualità. Si sono incontrati soci provenienti da svariate Regioni d’Italia per un dibattito ricco e interessante. L’incontro ha infatti avuto l’obbiettivo di approfondimento e degustazione alla presenza di sei illustri relatori: dal Trentino-Alto Adige Alessandro Marzadro della Distilleria Marzadro e Bruno Pilzer dell’omonima distilleria, Sanzio Evangelisti dell’azienda Mazzetti D’Altavilla dal Piemonte, Andrea Maschio di Bonaventura Maschio dal vicino Veneto. Dal Friuli Venezia Giulia hanno partecipato Antonella Nonino di Nonino Distillatori ovvero la ‘Migliore Distilleria del Mondo Spirit Brand/ Distiller of the Year’ 2019 by Wine Enthusiast e Cristina Domenis di Domenis 1898 ovvero ‘il miglior distillato dell’anno di tutte le regioni – Grand Gold’ - al Frankfurt International Trophy 2021. L’importanza dell’evento è stata sottolineata anche dalla presenza dei saluti in video del presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che ha ricordato l’importanza della nostra regione nel patrimonio nazionale di questo distillato tutto italiano: la grappa è un prodotto di eccellenza 100% Made in Italy e con un forte radicamento nelle tradizioni della nostra regione. Il rappresentante territoriale Francesco Bragagna si è dimostrato molto soddisfatto del lavoro svolto e della buona riuscita dell’evento, che è stato apprezzato da tutti i partecipanti e relatori, auspicando nuove edizioni.