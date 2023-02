"In centro non si dorme più, spostiamo la movida in Porto vecchio"

"Buongiorno, ho letto la notizia sui magazzini del Porto Vecchio e, dato che in centro non è più possibile dormire di notte a causa degli schiamazzi notturni (ogni sera!), perché non si propone al Comune di reindirizzare tutti i locali notturni, dalle 22 in poi, solo in Porto Vecchio? Sarebbe facile isolare acusticamente la zona con Barcola e gli avventori notturni potrebbero fare festa senza rovinare il sonno dei cittadini. Io ne ho parlato con alcuni conoscenti e tutti concordano che sarebbe veramente bello se tutti i locali notturni si spostassero in Porto Vecchio. Avremmo così una città vivibile per tutti che potrebbe continuare a puntare sui giovani ed il divertimento notturno ma in modo sostenibile. Questo potrebbe essere l'inizio del rilancio del Porto Vecchio. E' sufficiente fare un giro nelle vie rinomate per la movida notturna per capire che urla, fischi, musica e schiamazzi di tutti i generi non sono accettabili in centro città. Vi ringrazio per l'attenzione che vorrete dare a quanto sopra". Cordiali saluti