"Rupinpiccolo dimenticata, il bus non si ferma": lo sfogo di un genitore

Volevo segnalare che nell'unica corsa di potenziamento scolastico della line 46, non è stata inserita nel percorso la fermata di Rupinpiccolo e per questa dimenticaza il bus resta fermo per cinque minuti alla fermata di Sgonico. Per questo motivo mio figlio alunno di una scuola di Trieste e abbonato a Trieste trasporti, deve fare il tragitto di 2 km a piedi per raggiungere l'autobus. Non sarebbe meglio utilizzare quei 5 minuti di fermata per andare a Rupinpiccolo? Hò già fatto una segalazione a Trieste Trasporti e tentato invano di parlare al numero verde di Tpl fvg. Cosa posso fare? Grazie Santagati Luigi