"Troppi bus in via Fabio Severo"

In via fabio Severo/Valerio ci sono troppi bus, e la maggior parte circolano vuoti, in questo periodo in cui c'è poca gente in giro. Ad ogni passo ne arriva uno e ora faccio solo due esempi: il 5/01 dalle ore 16.07 alle 16.16, solo verso in su, ne sono arrivati sei, più uno alle 16.21 e uno alle 16.24. Verso le 17.45 nella fermata di via Fabio Severo tribunale direzione citta', ne erano presenti contemporaneamente alla fermata ben cinque, la 17, 17/, 4, 14 e bus on demand. Considerando lo spreco, avevo fatto reclamo alla Tpl, la quale mi aveva risposto che non intendono nè diminuire le corse nè cambiare gli orari, ma anzi che ne metrtteranno ancora di più. Visti i fatti, che si stanno verificando da vari anni, che sotto ci sia un business?