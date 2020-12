Un negozio per aiutare i bisognosi e liberarsi degli oggetti inutili: la proposta di un lettore

Riportiamo la proposta del nostro lettore Livio Laurenti:

Ho saputo di recente da fonte inglese molto attendibile dell'esisteza dei “charity shop”. Il charity shop è una grandissima realtà nella cultura anglosassone, e non solo: si tratta di un foro commerciale dove si può portare come regalia gli oggetti che non ci servono più. Vengono esposti decorosamente come in un normale negozio e venduti a prezzi molto modici da dedicati e onesti volontari. Il ricavato viene donato al 100% ad opere benefiche : oggi come ieri,si sa,i bisognosi non mancano.​ ​ Ho indagato un po' ed ho scoperto che in Inghilterra ne esistono ben 9000 : tutto nacque durante la seconda guerra mondiale su intuizione della Croce Rossa inglese.

In Italia se ne trovano qua e là ,ma la penetrazione è molto scarsa.In altri paesi le cose vanno decisamente meglio e colpisce, quindi, ancora di più, l’assenza a Trieste di questa realtà. Scrivo quindi questo post per raccogliere idee, suggerimenti e disponibilità individuali per cercare di far partire anche qui un charity shop. L'ideale sarebbe avere l'aiuto​ di un'azienda (banca, assicurazioni,...) che mettesse a disposizione un foro commerciale ad un​ canone d'affitto simbolico. Il charity shop serve non solo ad aiutare il prossimo,ma a combattere la cultura dello spreco e , se fino a qualche anno fa, l'italiano era poco propenso a comperare oggetti usati, oggi credo che la realtà sia diversa. Chi è interessato può scrivere a charityshopts@gmail.com