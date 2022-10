"Un ringraziamento particolare all'Ortopedia di Cattinara"

Desidero ringraziare il professor Murena, primario del reparto di Ortopedia dell'ospedale di Cattinara a Trieste, e tutto lo staff che con gentilezza e professionalità si sono presi cura del mio ginocchio e di me. Ho deciso di raccontare la mia esperienza su theladybike.blog sperando possa essere utile a chi come me deve sottoporsi ad un intervento di ricostruzione del legamento crociato. Chiara Meriani #lagiornalistachepedala