Una triestina al Festival Flamenco di Stoccarda

Per il terzo anno consecutivo una ragazza triestina, Eleonora Acanfora, 18 anni appena compiuti, studentessa al liceo Petrarca, è stata invitata a ballare allo spettacolo della 13ma edizione del Festival Flamenco di Stoccarda. Eleonora studia flamenco da 10 anni con la maestra Elisabetta Romanelli nel Gruppo Flamenco Melodia Simple di Usacli Trieste aps. Lo spettacolo riunisce artisti non professionisti provenienti da tutta Europa ed apre una settimana di spettacoli e masterclass con i migliori maestri spagnoli del flamenco a livello mondiale. Festival di questo tipo sono occasioni uniche per stringere collaborazioni internazionali nel campo artistico e per far crescere la passione ed il talento attraverso lo scambio culturale.