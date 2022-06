Via Luigi Cadorna · Barriera Vecchia - Città Vecchia

"Scandaloso il degrado in tutta la via Cadorna - segnala un lettore - dal kebab all'angolo con via dell'Orologio, ogni notte un disastro. La mattina, quando chiudono sul marciapiede davanti al negozio (dove è obbligatorio pulire) ci sono carte, bicchieri, piatti, cibo ed altro. La notte mettono dei tavoli fuori (forse abusivi), già segnalato al Comune ma nessuno interviene. Uno schifo".