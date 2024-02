Via Caduti sul Lavoro, 2 · S. Giacomo - Ponziana

Via Caduti sul Lavoro, 2 · S. Giacomo - Ponziana

Gallery





Vorrei segnalare che il marciapiede di fronte all'ingresso del deposito degli autobus in via Caduti sul lavoro 2 è stato trasformato in "marciamacchine" e "marciamoto", a conferma che l’incivlità è un segno inequivocabile della nostra società. Cordiali saluti