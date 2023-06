"Intervenite in via Bonomo prima che qualcuno commetta qualche follia"

Siamo i residenti di via dei Bonomo. Con piacere accogliamo l'attenzione da parte delle istituzioni e del dottor De Blasi per quanto riguarda la sicurezza e l'ordine nelle zone della movida triestina. Purtroppo però, ci sentiamo veramente abbandonati. La situazione ormai è esasperante. Dalla mattina presto alla sera tardi dobbiamo sopportare il bivacco di 30, anche 40 persone che sotto l'effetto di alcool e droga urlano, schiamazzano, bestemmiano e pisciano ovunque. Le risse sono all'ordine del giorno. Se qualcuno di noi si permette di lamentarsi, ecco allora minacce e insulti. Siamo blindati in casa nostra. Siamo in balia di una banda di dispossenti. Ovviamente con il caldo e le belle giornate, la situazione peggiora. Il gruppo diventa più folto, e noi dobbiamo tenere le finestre chiuse e blindarci in casa. La casa dovrebbe essere il nido, la tranquillità, il sogno che abbiamo realizzato con anni e anni di mutuo, di sacrifici e di duro lavoro. Possibile si debba trasformare in un incubo? I Daspo in via Torino hanno funzionato. Perché non vengono applicati anche nella zona del centro commerciale il Giulia? Mai visto un Daspo, una sanzione per ubriachezza, una sanzione per disturbo della quiete pubblica. Noi chiediamo che nel breve tempo vengano presi dei provvedimenti seri ed efficaci per liberarci e non lasciarci ostaggio di una situazione ormai esasperante. Le persone sono veramente esasperate, chiediamo di intervenire prima che qualcuno commetta qualche follia.