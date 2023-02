Una "montagna" di rifiuti edili, ennesima discarica abusiva a Borgo San Sergio

Gallery



Non è la mia prima segnalazione in merito alla discarica di cui allego le foto, situata nella campagna adiacente a Via di Peco, sopra Borgo San Sergio. Torno a segnalare questa situazione sperando che qualcuno finalmente si muova, incoraggiata dalla recente notizia di condanna a sei mesi di reclusione di un’impresa che aveva abbandonato rifiuti edili nelle aree carsiche adiacenti a via di Peco (circa 17 metri cubi di roba). Anche in questo caso si tratta di rifiuti edili, tra cui parecchie lastre di vetro, anche pericolose, abbandonati nella stessa zona, e ce ne sono ben più di 17 metri cubi. Nel corso di un sopralluogo abbastanza recente (domenica 29 gennaio), ho notato la presenza di una ruspa, parcheggiata proprio all’imbocco del sentiero in cui si trova la discarica, e di cumuli di alberi tagliati, segno evidente che qualcuno sta intervenendo, purtroppo non per eliminare i rifiuti, ma a quanto pare per tagliare alberi sani. Ho segnalato la situazione anche all'associazione SOS Carso, con cui sono in contatto. Ringrazio in anticipo per l'attenzione.