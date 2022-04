Via del Pucino, 140 · Barcola - Gretta

Nel pomeriggio di oggi, a causa rottura di una tubatura lungo via del Pucino, tutta la zona è rimasta senz'acqua. Prima di riavere l'erogazione andrà effettuato uno scavo per intercettare la rottura e provvedere alla sua riparazione. Al momento non ci sono previsioni sulle tempistiche.