"A Borgo San Sergio le discariche abusive stanno dilagando"

"In zona via di Peco (Borgo San Sergio) le discariche abusive stanno dilagando. Si tratta perlopiù di materiali edili, tra cui secchi di vernice in parte ancora pieni, che con questa pioggia si saranno riversati sul terreno con conseguenze disastrose per l'ambiente, oltre a lastre di vetro frantumate in mezzo ai sentieri, pericolose per persone e animali, motorini abbandonati. Il punto esatto della discarica più pericolosa è circa 800 metri dopo aver superato la Casa del popolo: un sentiero si diparte sulla sinistra e la discarica è subito visibile. Inoltre, andando verso il luogo indicato, si vedono altre due grosse discariche sulla sinistra e numerose più piccole. Ho segnalato il problema alla Polizia locale e ai servizi ambientali del Comune, mi hanno detto che c'è una sorta di contenzioso con la comunella di San Giuseppe e la situazione non si sblocca. Nel frattempo una bella area di natura continua a venire deturpata perché, come ben si sa, se la gente si rende conto che nessuno fa nulla, si sente incoraggiata a continuare a scaricare"