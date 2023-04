"La discarica di Borgo San Sergio dilaga, dopo due anni nulla è stato fatto"

"Si tratta della mia ennesima segnalazione in merito a questa discarica, situata nella zona di campagna adiacente a Via di Peco, sopra Borgo San Sergio. Dopo quasi due anni nulla è stato fatto. Anzi, come si vede i rifiuti sono cresciuti, ora ci sono anche cumuli di mattoni rotti. Ricordo nuovamente di che si tratta: un enorme cumulo di scarti di materiali edili, con numerosi secchi di vernice (alcuni parzialmente pieni), lastre di vetro frantumate in mezzo ai sentieri e sul ciglio, pericolose per chi cammina e per gli animali, un vero schifo".