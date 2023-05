"Ci hanno promesso il parco giochi, oggi solo odore e ratti"

Gallery



Ormai abito qui da sette anni, in via Flavia davanti al palasport. Due volte l'anno viene indetta, penso dalla Consulta rionale, un'assemblea per parlare del parco giochi che verrà fatto. Ad oggi solo un tipico "bla bla bla". Nel frattempo, del parco giochi nessuna novità. In compenso odore e “pantegane", vista la vegetazione rigogliosa, rappresentano il “parco giochi” che ci è stato promesso. Mi chiedo se è possibile vivere in queste condizioni, con l'Igiene che lascia a desiderare e se qualcuno dell'Ater manderà a disboscare. Grazie.

firmato

Scala Edoardo