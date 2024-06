Via Giulia, 10 · Barriera Nuova - Città Nuova

Un temporale improvviso, riversando una grossa mole di pioggia, ha creato un torrente d'acqua in via Giulia (zona piazza Volontari Giuliani). Disagi ai negozianti per l'innondazione dei locali.