Via Domenico Rossetti, 109 · Barriera Nuova - Città Nuova

Chi si trova a percorrere via Rossetti non può che rimanere allibito a vedere quanti manifesti abusivi (e rimasugli di altri precedenti) di questo svuotacantine sono disseminati sui pali della luce (e non solo). Già le nostre strade vengono quotidianamente insozzate con rifiuti di ogni genere...ci mancavano solo i pali della luce