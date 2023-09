"Via San Michele 'in bottiglia' per lavori in corso": la segnalazione

Abito in via San Michele, e in questi giorni il Comune ci ha "imbottigliati": già da inizio mese e per alcune settimane il tratto di strada di via Felice Venezian tra via della Rotonda e Cavana è chiuso al traffico per lavori, ora per due settimane verrà riasfaltata via S.Giusto, con circolazione "a singhiozzo": insomma lavori sia sopra che sotto via San Michele. Non era possibile pianificare i lavori in momenti diversi, in modo da ridurre i disagi ai residenti? O forse dato che siamo nella "Cocktail Week" hanno pensato che siamo una bevanda tipica ed hanno imbottigliato anche noi? ;-)