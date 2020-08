A Raute non si parcheggia più, i residenti si sfogano: "Grazie al benefattore che si è interessato"

Dal giorno 3 agosto via Segnano, grazie ad un gentile signore che si è prodigato, tale via è diventata a doppia carreggiata senza possibilità di parcheggi. Le persone che abitano in zona da ben prima che costui venisse ad abitare nelle vicinanze, nel suo bel condominio, quando al posto del suo bel appartamento c'era una vigna e non c'era né smog né traffico, volevano ringraziarlo di cuore.

E nel farlo, volevamo ricordargli che qui si parcheggia per necessità e non per dare fastidio a lui. Purtroppo, noi che abbiamo accettato i disagi dovuti all'urbanizzazione di questa zona, viviamo in piccole casette di 200 anni senza parcheggio e, evidentemente, non meritiamo la sua clemenza .Ci dispiace non poterlo ringraziare personalmente in quanto da bravo benefattore preferisce lasciare dei biglietti anonimi sui parabrezza delle auto. La domanda però, in tutto questo, è come il Comune abbia potuto autorizzare tutto ciò senza preoccuparsi dei residenti delle vie limitrofe, essendo a conoscenza dell'impossibilità di accesso auto in quella zona.