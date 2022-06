"Di giorno discarica e di notte schiamazzi, in via Toti non dormiamo più"

Gallery



Vivo in via Toti da cinque anni e ogni giorno, puntualmente, vengono lasciate borse di immondizia come se la zona fosse una discarica (bidoni a 15 metri da lì). Come se non bastasse, da due settimane, un individuo, ha deciso di stabilire la sua residenza senza tetto, proprio qui sotto e oltre a peggiorare ulteriormente la situazione, la notte non fa altro che sbattere cose, e tra schiamazzi e urla noi non dormiamo da un bel po' Ma no iera la città del no se pol?