"Tutta la notte, non c'hanno fatto chiudere occhio": la segnalazione sui lavori di via Venezian

I lavori notturni per il nuovo semaforo di via Venezian vengono descritti come operazioni che non avrebbero arrecato disagi o complicazioni, ma disagi e complicazioni si sono verificati invece per gli abitanti della via che hanno dovuto, dalle ore 22:00 del 25 gennaio fino all’alba del giorno 26, convivere con i lavori in corso, non potendo dormire per il forte rumore (che continuerà sempre di notte fino alla fine dei lavori). Come mai adesso si tiene conto dell’importanza della viabilitá, mentre la scorsa estate via San Michele è stata chiusa a lungo al traffico? Non si poteva pensare a una chiusura di via Venezian diurna?