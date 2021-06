Astrologia: caratteristiche, personalità e affinità di coppia dei segni zodiacali

Incuriosito dall'astrologia? Ecco una simpatica guida dedicata in cui potrai scoprire le principali caratteristiche, la personalità, le affinità di coppia e le curiosità più divertenti su ogni segno zodiacale

Segni zodiacali: acqua, fuoco, terra o aria?

Una prima caratteristica che ci è consentito conoscere sul nostro segno zodiacale è dovuta alla distinzione di tre elementi, i segni si dividono infatti in:

Segni d'aria, in cui l'elemento rappresenta la capacità comunicativa: Gemelli, Bilancia, Acquario.

Segni di terra, dove l'elemento rappresenta le risorse materiali: Toro, Vergine, Capricorno.

Segni d'acqua, in cui l'elemento rappresenta i sentimenti e l'immaginazione: Cancro, Scorpione, Pesci.

Segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario. Gli appartenenti ai segni di fuoco sono persone impetuose, appassionate, che difficilmente si piegano alle regole.

Ariete: data 21 marzo - 19 aprile

L'Ariete è molto ambizioso, genuino e affettuoso. In continuo movimento, sempre alla ricerca di stimoli, è pronto a mettersi in gioco a livello sentimentale. Quando si innamora davvero, ci mette tutta la propria sensibilità e il trasporto necessario per dedicarsi a pieno al partner. Segno di Fuoco, è particolarmente determinato, va d’accordo con il Sagittario, il Leone e l’Acquario, ma dovrà evitare Scorpione, Pesci e Capricorno.

Toro: data: 20 aprile - 20 maggio

Il Toro è un segno molto affidabile, ma anche testardo ed abitudinario. Alla ricerca di comfort e sicurezza, il Toro si lascia andare solo grazie ad un partner dalla personalità forte e trascinante. Sintonia con i segni del Cancro, della Bilancia e della Vergine, meno incline all’accordo con Acquario, Gemelli, Leone.

Gemelli: data: 21 maggio - 20 giugno

Il Gemelli è un segno molto socievole: ama comunicare. Vive l’amore come un’avventura, ma sempre alla continua ricerca della persona giusta. Leone, Bilancia, Gemelli, Capricorno, Sagittario sono potenziali dolci metà, mentre Scorpione, Toro, Pesci, Ariete non rientrano nella rosa dei candidati.

Cancro: data: 21 giugno - 22 luglio

Il Cancro è un segno molto emotivo, ha il bisogno di sentirsi amato ed apprezzato. Sensibile e intenso soprattutto nella fase del corteggiamento, nella relazione mostra tutta la sua devozione ricoprendo il partner di attenzioni. Sì ai legami con Scorpione, Toro, Bilancia, Sagittario; meno probabili quelli con Leone, Acquario, Gemelli, Ariete.

Leone: data: 23 luglio - 22 agosto

Il Leone ha un carattere vivace e carismatico, ama essere al centro dell'attenzione. Predisposto al comando nelle relazioni, il Leone è anche molto generoso, capace di far sentire speciale la persona al suo fianco una volta che sarà stato conquistato definitivamente da Sagittario, Vergine, Capricorno, Scorpione, Gemelli. Pesci, Toro e Cancro non fanno per lui.

Vergine: data: 23 agosto - 22 settembre

La Vergine mette la razionalità al primo posto: è logica, pratica, ha una grande memoria. Attento e indirizzato verso i bisogni del partner, questo segno è passionale e romantico nonostante voglia apparire serio e rigoroso. L’amore è un sentimento che conquista lentamente, difficili i colpi di fulmine. Buone le relazioni con Toro, Gemelli, Scorpione, Leone, Bilancia, Cancro. Acquario, Ariete e Pesci sono i segni meno compatibili.

Bilancia: data: 23 settembre - 22 ottobre

La Bilancia è un segno molto timido e non ama mettersi in mostra. Influenzato da Venere, sente la necessità di avere al suo fianco una persona in grado di capire i suoi bisogni e di aiutarlo a diventare una persona e un amante migliore. Gemelli, Vergine, Sagittario, Leone, Acquario possono riuscire nell’impresa, meno Scorpione, Toro, Ariete, Pesci.

Scorpione: data: 23 ottobre - 21 novembre

Lo Scorpione ha una personalità forte che gli permette di perseguire gli obiettivi con determinazione. Può sembrare riservato e disinteressato ma solo all'apparenza. Difficile restare immune al suo fascino quando s’innamora: vive il rapporto con intensità e passione, stuzzicata soprattutto da Cancro, Toro, Pesci, Leone, Vergine. Affinità non al meglio con Acquario, Ariete, Gemelli, Bilancia, Sagittario.

Sagittario: data: 22 novembre - 21 dicembre

Il Sagittario ama conoscere e lanciarsi in nuove avventure, ha poca pazienza. Cerca un partner che si riveli stimolante sia a livello mentale che a livello fisico, richiesti al massimo della potenza in entrambi i campi. Brillante e gioioso, può sentirsi appagato da Leone, Gemelli, Cancro, Vergine, Pesci, mentre qualche incomprensione sarà generata dal contatto con Scorpione, Toro, Capricorno, Ariete.

Capricorno: data: 22 dicembre - 19 gennaio

Intelligente e sempre ben organizzato, il Capricorno è un segno paziente. Estremamente prudente, l’amore può rivelarsi un’esperienza difficile da gestire per quella che spesso diventa una vera e propria diffidenza. Una volta conquistata la sua fiducia, grandi gioie potrebbero venire per un compagno Leone, Scorpione, Gemelli, Cancro e Vergine; collisioni con Ariete, Pesci e Acquario.

Acquario: data: 20 gennaio - 18 febbraio

Curioso ed affabile, l'Acquario ama pensare fuori dagli schemi e creare rapporti di amicizia. In amore il confronto con il partner è un’esperienza divertente ed eccitante allo stesso tempo: più sarà il coinvolgimento della persona amata, più intensa è la passione che metterà nel rapporto. E’ il caso del Sagittario, del Leone, della Bilancia, dell’Ariete e dei Gemelli. Con Scorpione, Toro, Cancro, Pesci, invece, salgono le probabilità che si dimostri freddo e distante.

Pesci: data: 19 febbraio - 20 marzo

I Pesci sono i sognatori per eccellenza, romantici e introversi. Amano combinare realtà e fantasia e ogni storia d’amore è vissuta in intensamente, lontana da schemi e pregiudizi. I tradizionalisti come Gemelli, Ariete e Bilancia stiano alla larga: via libera a Scorpione, Toro, Cancro, Sagittario, Vergine e Capricorno, più sensibili al fascino del suo magnetismo.

Fonti: Today.it, Cosmopolitan.com