Concorso 'Bellissimi d'Italia': partite le selezioni per l'edizione 2021

Sono ufficialmente partite le selezioni dell'edizione 2021 del concorso nazionale "Bellissimi d'Italia", giunto ormai al 14mo appuntamento, lanciato nel 2008 dalla GD Agency di Giuseppe D'Ambrosio.

Le selezioni

Le selezioni verranno effettuate da Nord a Sud Italia da una squadra di agenti regionali che avranno il compito di selezionare i ragazzi e le ragazze che potranno prendere parte alla finalissima nazionale che quest'anno si terrà in Campania dal 12 al 17 settembre, presso L'hotel Villaggio La Mareè di Pisciotta.

Trampolino per il mondo dello spettacolo e della moda

La giuria tecnica, come sempre, è costituita da vip. Il concorso costituisce da sempre un trampolino di lancio verso il mondo della moda e dello spettacolo. Bellissimi d’Italia, infatti, tra gli altri sono stati Carlo Siano, poi tentatore a Temptation Island oltre che protagonista nel video musicale Notte perfetta di Cristiano Malgioglio e modello professionista per noti brand, e Luciano Punzo, concorrente nel reality Pechino Express e modello professionista. A cedere la corona saranno i vincitori in carica 2020, Arianna Maravolo e Marco Adamo, entrambi modelli professionisti.