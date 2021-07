Miss Italia: tra le vincitrici della prima selezione anche una triestina

Al via le selezioni di Miss Italia. Insieme ad Ilaria Buzzi, ammessa alle finali regionali in Friuli Venezia Giulia, è stata premiata al secondo posto, con il titolo di "Miss Rocchetta Bellezza", Gaia Capitanio, ventiduenne di Trieste

È avvenuta pochi giorni fa la prima selezione di "Miss Italia" in Friuli Venezia Giulia, ospitata dall'Hotel "Fra I Pini" di Lignano Sabbiadoro (Udine) e che ha visto la partecipazione di sedici concorrenti.

Le Miss elette

Vincitrice del primo titolo in palio, "Miss fra i pini - Lignano", Ilaria Buzzi di Cassacco, diciotto anni, studentessa di economia con l'hobbie della lettura ed il sogno di diventare una modella.

Con Ilaria, ammessa alle finali regionali in Friuli Venezia Giulia, è stata premiata al secondo posto, con il titolo di "Miss Rocchetta Bellezza", Gaia Capitanio, ventiduenne di Trieste, studentessa in scienze della formazione e dell'educazione. Ed ancora, Sofia Cittaro, diciannove anni di Udine, studentessa in scienze internazionali e diplomatiche, terza classificata con il titolo di "Miss Be_Much"; al quarto posto, Chiara Mesaglio, diciannove anni di Palazzolo dello Stella, studentessa in scienze dell'educazione; quinta classificata Manuela Pischiutta, ventiquattro anni di San Daniele del Friuli, istruttore tecnico; al sesto posto, Alessia Miconi, ventenne di Majano, studentessa di giurisprudenza.

Come partecipare

Le ragazze che desiderano partecipare a "Miss Italia" devono avere un'età compresa tra i 18 ed i 30 anni. Per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia, e partecipare alle prossime selezioni, è possibile contattare direttamente i responsabili regionali al numero 393 3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it.