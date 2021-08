Semi di anguria: tutti i benefici che non ti aspetti

Mangiare o scartare i fastidiosi semini dell'anguria? Se non lo sai ancora, questi ultimi sono degli ottimi integratori perché ricchi di fibre e antiossidanti. Ecco tutti i benefici che non ti aspetti

Con l'estate è tempo di anguria: golosa e genuina apporta tantissimi nutrienti benefici per il nostro organismo. Ma molti di voi sicuramente si domandano da tempo se i semini possono essere mangiati o meno. Ormai è certo: i semini dell'anguria si possono mangiare e possiamo aggiungere che fanno anche bene.

Quelli più schizzinosi li tolgono minuziosamente dalle fessure della fetta di anguria come fosse un'operazione chirurgica ma se non avete tutta questa pazienza allora state tranquilli: li potete mangiare mordendo ad occhi chiusi la fresca fetta d'anguria. Ecco perché.

Perché i semi dell'anguria fanno bene?

Se non lo sapete ancora i semi dell’anguria sono degli ottimi integratori perché ricchi di fibre e antiossidanti. Inoltre sono anche molto proteici. In un etto di piccoli semi ci sono 35 grammi di proteine. Quasi per assurdo potete sostituirli con la carne. Questo apporto proteico ha la capacità di ridurre l’impatto glicemico del frutto stesso. In questo modo ne potete mangiare una fetta in più anche dopo i pasti.

I semini contengono poli-insaturi: sono utili per contrastare il colesterolo, ridurre il rischio cardiovascolare e l’iperattivazione del sistema immunitario. Anche chi soffre di allergie ed asma può trovare giovamento mangiando i semini.

Non è vero che i semini sono pesanti per il fegato. Al contrario sono pieni di vitamine del gruppo B, salutari per il fegato, e di zinco, magnesio, manganese, fosforo, potassio, rame. Se i semini vengono mangiati insieme alla polpa il nostro organismo può assorbire bene il ferro in essi contenuto. L’apporto di fibre garantito dal consumo dei semi di cocomero può rivelarsi determinante per il benessere intestinale. Non esagerate perché dato il blando effetto lassativo è sempre preferibile non abusare nel consumo di queste sostanze.

Infine, donano benessere alla pelle e ai capelli, grazie alla presenza di omega 6 e omega 9 in grado di riparare i danni provocati dal sole e dai vari trattamenti aggressivi.