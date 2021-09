Il triestino Dennis Fantina lancia il nuovo singolo "Senti"

Dennis Fantina oltre a tornare in tv è pronto anche a tornare in radio e sugli store di musica digitale con il nuovo singolo "Senti", un brano che anticipa un nuovo progetto discografico e la partecipazione su Rai 1 al programma Tale & Quale Show

Il triestino Dennis Fantina, artista che aveva partecipato e vinto la prima edizione di Amici, nel 2001 noto come "Saranno Famosi", è pronto a tornare in tv con il programma condotto da Carlo Conti "Tale & Quale Show". Dopo la vittoria del programma di Maria De Filippi, Dennis ha inciso alcuni brani, partecipato a "Sanremo Giovani" e poi è diventato anche attore e sceneggiatore. Di recente ha anche partecipato allo show di canale 5 "All Together Now".

L’artista manca dalle scene discografiche da circa sei anni, escludendo il duetto con Luca Maris nel 2020, infatti, come leggiamo su allmusicitalia.it, risale al 2015 l’uscita del singolo "Intensamente".

Ma adesso i progetti di Dennis sono tanti: l'artista, infatti, oltre a tornare in tv è pronto anche a tornare in radio e sugli store di musica digitale con il nuovo singolo "Senti", un brano che anticipa un nuovo progetto discografico e la partecipazione su Rai 1 al programma Tale & Quale.

Senti: l'idea

"Il nuovo singolo, Senti, è stato composto da Tomaso Baldassi, si tratta di una canzone “lirica” che ripercorre melodie mediterranee quasi classiche usando ritmiche moderne, incisive e costanti. Tutto questo lo si percepisce anche quando l’arrangiamento prevede dei respiri, delle pause dalla componente ritmica, con un effetto corale innescato in particolare dal cambio di tonalità, alla Bolero di Ravel.

La produzione esecutiva audio/video è della discografica IMA - Italiana Musica Artigiana diretta da Gianluca Fiorentini. Quest’ultimo ha anche arrangiato il brano con Massimo Passon. Il brano sarà accompagnato da un videoclip diretto da Ronnie Roselli che vede come protagonisti Martina Croce e lo stesso Dennis Fantina".

