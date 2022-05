Seppie con piselli freschi: la ricetta perfetta nel mese di maggio

La primavera è la stagione delle primizie, tra queste immancabili i piselli, che tra maggio e giugno arrivano sulle tavole freschi, dolci e genuini. Oggi vi proponiamo un abbinamento che potrebbe sembrare insolito ma che è davvero buonissimo: la ricetta delle seppie con piselli freschi.

Ingredienti

1 kg di seppie;

400 g di piselli freschi;

1 spicchio d'aglio;

1 bicchiere di vino bianco;

500 g di passata di pomodoro;

Sale q.b.

Pepe q.b.

Un mazzetto di prezzemolo;

Olio extravergine di oliva q.b.

Procedimento

Pulite e lavate le seppie e tagliatele a striscioline. In una casseruola fate soffriggere lo spicchio d'aglio, schiacciato, in olio extravergine d'oliva, poi aggiungete il pesce, salate e pepate, e fate cuocere qualche minuto fino a che non sarà evaporata l'acqua rilasciata, sfumate con il vino bianco e fate asciugare.

A questo punto aggiungete i piselli e la passata di pomodoro. Fate cuocere a fuoco lento per circa 1 ora, ma verificate di tanto in tanto la morbidezza della seppia, la cottura può variare. Quando sarà tenera è cotta. Tritate il prezzemolo e guarnite il piatto.