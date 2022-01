Saldi invernali: attivo lo shopping bus per viaggiare su tutte le linee a un solo euro

È tempo di shopping: arrivano oggi, 5 gennaio 2022, i saldi invernali, un'ottima occasione per fare acquisti a prezzi super scontati. Nella nostra regione le vantaggiose offerte termineranno il 31 marzo 2022.

Nonostante la crescente concorrenza del web, i saldi rimangono un evento legato ai negozi fisici: il 31% degli acquisti avverrà in una grande catena o nei negozi brandizzati, seguiti da vicino dai negozi indipendenti, cui si rivolgeranno il 26% dei clienti. Il 22% sceglierà infine un outlet, mentre il 23%, invece, cercherà l'affare scontato sul web, oltre il 5% in più dello scorso anno e l'8% rispetto al periodo pre-pandemico.

Shopping bus per i tuoi acquisti

Per l'occasione, e per agevolare gli acquisti, arriva in città lo Shopping bus, iniziativa lanciata per le feste di Natale e dei saldi invernali dal servizio di Park&Bus, organizzato come di consueto da Trieste Trasporti in collaborazione con il Comune di Trieste.

Dopo il 7 e l'8 dicembre; il 23 e il 24 dicembre, il servizio che consente di prendere un bus e raggiungere il centro con un solo euro si chiude il 5 e 6 gennaio.

Come funziona

Come si legge sul sito di Trieste Trasporti, sarà possibile lasciare la propria auto presso i due parcheggi di interscambio presso il quale il servizio sarà attivo, ovvero quelli del quadrivio di Opicina (SP 35, direzione Banne) e del park Bovedo (viale Miramare, SS14). Presso entrambi i parcheggi, che avranno dei posti riservati a chi usufruisce del servizio, si potranno acquistare da personale addetto biglietti a 1 euro che consentiranno di viaggiare senza limiti su tutte le linee di Trieste Trasporti fino alla mezzanotte del giorno di convalida. Il servizio è gratuito per gli abbonati.

I biglietti saranno venduti nei parcheggi mercoledì 5 gennaio dalle 10 alle 19 e giovedì 6 gennaio dalle 10 alle 19.