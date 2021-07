Al via ShorTS International Film Festival: il programma di oggi e la sigla dell'evento

Al via oggi 1° luglio la 22° edizione di ShorTS International Film Festival. Quest'anno l'evento torna finalmente in presenza nel capoluogo giuliano e si svolgerà fino al 10 luglio 2021 in tre principali location della città. Ecco il programma di oggi

Al via oggi 1° luglio 2021 la 22° edizione di ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata dall'Associazione Maremetraggio. Quest'anno il festival torna finalmente in presenza nel capoluogo giuliano e si svolgerà dal 1 al 10 luglio 2021 a Trieste in tre principali location: il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, dove si terranno le immancabili proiezioni serali dei corti della sezione Maremetraggio, il Cinema Ariston, che ospiterà le proiezioni dei film della sezione Nuove Impronte, le premiazioni e tutti gli eventi speciali, e la Casa del Cinema che accoglierà la sezione ShorTS Virtual Reality dedicata ai corti in realtà virtuale.

Ma la manifestazione manterrà anche per l'edizione 2021 un luogo virtuale e, una ricca selezione del programma ufficiale, sarà fruibile anche online grazie al supporto tecnico di MYmovies, sito leader in Italia nell'informazione cinematografica e partner tecnico di ShorTS.

Il programma

Ecco il programma di oggi:

Ore 10.00 - MYmovies.it - Esterno/Giorno_Frames disponibile fino a fine festival.

- Giardino Pubblico - Inaugurazione ShorTS International Film Festival 2021, a seguire Maremetraggio Compilation #01: Kilt - Rakel Ström (F, 2019, 14’), Nina - Hristo Simeonov (BG 2019, 19’), Gas Station - Olga Torrico (I 2020, 9’), Da Yie - Anthony Nti (GH-B 2019, 20’), Migrations - Jerome Peters (B 2020, 14’), Painting by Numbers - Radheya Jegatheva (AUS 2020, 4’), 500 Calories - Cristina Spina (I-USA, 2020, 17’), Ferrotipos - Nüll García (E 2020, 14’), David - Zach Woods (USA 2020, 12’). Ore 21.30 - Cinema Ariston Trieste - Extra/Film di apertura "Il suono dell'Europa" di Alessandro Scillitani (I 2021, 54’).

Appuntamento dunque alle 21.00 al Giardino Pubblico con la serata d'inaugurazione e la proiezione dei primi 9 corti di Maremetraggio in competizione. Al Cinema Ariston Trieste invece alle 21.30, il film di apertura con la voce narrante di PaoloRumiz , "Il suono dell'Europa", di Alessandro Scillitani, in cui il Maestro Igor Coretti Kuret, triestino di lingua slovena, affascinerà e coinvolgerà il pubblico.

Potete dare un'occhiata al programma completo cliccando su questo link.

Per guardare la sigla della nuova edizione clicca qui.