Prestigioso riconoscimento per la Sissa: prima in Italia e terza in Europa nelle Scienze Fisiche

Importante e prestigioso primato per la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (acronimo Sissa; in inglese International School for Advanced Studies), l'Istituto di alta formazione dottorale italiano con sede a Trieste.

La Scuola triestina si è classificata prima in Italia, terza in tutta Europa e diciassettesima nel mondo nelle Scienze Fisiche nella nuova classifica stilata da Nature Index, un database che traccia la produzione scientifica delle istituzioni a livello mondiale in vari ambiti di ricerca e che ha preso in esame le "giovani università", ovvero quelle nate negli ultimi cinquant'anni.

Complessivamente la Scuola è seconda in Italia, dodicesima in Europa e al 62° nel mondo: un risultato brillante che arricchisce il sistema scientifico e dell'innovazione di tutto il Friuli Venezia Giulia.

Il nuovo numero di Nature Index ha classificato le prime 150 università del mondo. Insomma, "la Sissa si conferma uno dei pochi punti luminosi della ricerca italiana ed europea in una classifica che mostra la forza delle giovani realtà". Qui la notizia.