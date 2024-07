Slovita: online il nuovo sito web degli sloveni in Italia

TRIESTE - Nell'ambito del progetto "Brand Slovenci v Italiji - Sloveni in Italia", da oggi, venerdì 5 luglio, sarà attivo il nuovo sito web slovita.info che racconterà la realtà degli sloveni in Italia. Il sito sarà disponibile sia in sloveno che in italiano. Il sito web è dedicato a tutti coloro che vogliono conoscere più da vicino la comunità nazionale slovena in Italia, la sua offerta turistica e culturale, scoprire le antiche tradizioni e le ricchezze naturali dei nostri luoghi. È anche rivolto a chi vuole essere informato sugli eventi, sulle grandi manifestazioni, sulle mostre permanenti e sulle celebrazioni che si svolgono in questo lembo di terra tra Muggia e Tarvisio.

Il nuovo sito web

Il sito web riassume la realtà degli sloveni in Italia dividendola in sei schede. Nella scheda "Chi siamo" i visitatori troveranno le informazioni sulla storia, sull'area di insediamento e sulla lingua degli sloveni in Italia. Una mappa interattiva nella scheda "I nostri luoghi" permetterà invece di conoscere da vicino le caratteristiche delle diverse aree in cui vivono oggi gli sloveni: Trieste, Breg e Muggia, il Carso, Gorizia, il Collio, le Valli del Natisone, le Valli del Torre, la Val Resia e la Val Canale. Alla voce "Cosa offriamo" si troverà una raccolta di attività e offerte nei settori della cultura, dell’enogastronomia nonché degli itinerari turistici.

Il sito comprende anche la scheda "Il nostro simbolo" dove sono raccolti i contenuti inerenti all'intero progetto, e la scheda "Siamo attivi" dove trovano spazio le

principali istituzioni slovene in Italia. Ogni pagina è arricchita da articoli aggiuntivi - brevi contributi su tematiche diverse - che completano il variegato mosaico che rappresenta questo piccolo, grande mondo. Il sito sarà costantemente arricchito di nuovi articoli per dare un quadro il più completo possibile a questa realtà. In futuro sarà disponibile anche una mappa che raccoglierà l’elenco dei fornitori di alloggi, di servizi di ristorazione e di prodotti enogastronomici.

Nella scheda "Eventi" ci si potrà invece informare sugli eventi tradizionali e su quelli imminenti. A tal fine, sarà messo a disposizione delle istituzioni slovene che stanno preparando un evento, una manifestazione, una mostra permanente, ecc. un modulo per proporne l'inserimento nel sito. Nei prossimi mesi sia la registrazione degli eventi che l'uso del logo saranno ulteriormente regolamentati.

Nella realtà delle minoranze nazionali e linguistiche europee, un sito web di questo tipo è un esempio unico. Anche il nome scelto "slovita" oltre all'abbreviazione del marchio "Sloveni in Italia" nasconde la volontà degli Sloveni in Italia di diventare una comunità a cui vengono riconosciuti grande valore e importanza, come suggerisce il significato sloveno della parola.