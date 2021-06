In estate è tempo di smoothie: ecco due ricette rinfrescanti e salutari

In estate torna la passione per gli smoothie, bevande vitaminiche a basso contenuto calorico composte da frutta o verdura, senza latte o altri ingredienti. Ecco due ricette rinfrescanti, disintossicanti e salutari, facili e veloci da preparare

In estate torna la passione per gli smoothie, una bevanda vitaminica composta da frutta o verdura, senza latte o altri ingredienti. Essendo quasi del tutto priva di liquidi, si presenta sotto forma di purea dalla consistenza densa e ha un ridotto contenuto calorico. Per prepararlo basterà frullare assieme gli ingredienti per 60 secondi alla velocità massima del frullatore; inoltre fai sempre molta attenzione che la frutta sia ben matura, altrimenti rischi che il sapore tenda ad essere asprigno. Ecco due ricette rinfrescanti, disintossicanti e salutari, facili e veloci da preparare.

Smoothie al mango

Ingredienti

2 bicchieri di mango tagliato a cubetti;

1 bicchiere di succo di carota fresco;

1 bicchiere di succo d’arancia fresco;

foglie fresche di menta, basilico o dragoncello.

Procedimento

Versa nel frullatore una manciata di foglie delle erbe aromatiche e triturale, poi aggiungi i cubetti di mango, il succo d'arancia e il succo di carota e frulla tutto fino ad ottenere una consistenza omogenea e cremosa. Puoi usare un pezzetto di mango e una fogliolina di menta per guarnire il bicchiere: vedrai, oltre ad essere buonissimo e leggero farai il pieno di vitamine.

Smoothie all'anguria

Ingredienti

300 gr di cocomero;

200 ml di succo di mela;

1 manciata di mirtilli;

2 palline di sorbetto al limone.

Procedimento

Metti nel frullatore il cocomero, quasi tutti i mirtilli e il succo di mela e mixa alla massima potenza. Servi lo smoothie con una pallina di sorbetto o 2 fettine di limone per ogni bicchiere, e decora con i rimanenti mirtilli.