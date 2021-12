Eventi astronomici

Solstizio d'inverno nel cielo di dicembre: quando e cosa accade nel giorno più corto dell'anno

Il giorno in cui cade il solstizio d’inverno non è sempre uguale, cambia ogni anno. Come l'anno scorso, anche nel 2021 si verificherà esattamente il 21 dicembre, ma alle 16.59. Ecco cosa accadrà